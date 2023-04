© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella cattedrale dell'Assunzione, presso il monastero delle Grotte di Kiev, per la prima volta il servizio liturgico della Pasqua è stato celebrato in lingua ucraina. Nella Chiesa ortodossa russa, e in quella ucraina che riconosce il primato del Patriarcato di Mosca, i servizi liturgici vengono sempre celebrati non in russo, ma in slavo ecclesiastico antico. (Kiu)