Sudan: i paramilitari sostengono di controllare il 90 per cento di Khartum

- I paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) sarebbero in controllo del 90 per cento della capitale Khartum e di diversi siti strategici a Omdurman, a Merowe e nel Darfur. Lo sostiene Mohammed al Mokhtar al Nour, consigliere legale della formazione armata guidata dal generale Mohamed Hamdan Dagalo e protagonista da ieri di un golpe in Sudan. "Non possiamo dire quando la battaglia terminerà, ma le Rsf hanno compiuto grandi progressi", ha detto al Nour all'emittente satellitare "al Jazeera", che ammette di non poter verificare la veridicità di tali dichiarazioni. La situazione sul terreno appare ancora estremamente fluida, con scontri violenti in varie zone della capitale e, in particolare, intorno al quartier generale dell'esercito regolare. (segue) (Res)