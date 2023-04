Rogo Primavalle: Urso, strage efferata, ricostruire memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In questo francobollo “vi è tutta quella necessità di ricostruire una memoria italiana, cinquant’anni dopo” la strage di Primavalle “noi abbiamo il dovere di farlo a nome di tutti: di chi c’era, di chi non c’è più e di chi ci sarà dopo di noi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo nel corso della cerimonia di emissione del francobollo in memoria di Stefano e Virgilio Mattei in Campidoglio. “È stato l’episodio forse più efferato, sicuramente tra i più efferati, degli anni di Piombo”, ha ricordato Urso. “Nel ricordare quella strage efferata, noi ricordiamo tutte le vittime del terrorismo di quell’epoca”, ha aggiunto il ministro. Urso ha quindi ricordato “la falsa informazione che si scatenò, la campagna propagandistica che ottenne grande riscontro tra le autorità morali e intellettuali di questo Paese, a coprire gli assassini che si conoscevano, e a scaricare su altri la colpa”. “C’è stata una giustizia negata – ha sottolineato Urso - In pochi episodi di quel periodo storico si sommano tante ingiustizie”.(Rin)