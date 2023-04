Pnrr: Coppotelli (Cisl Lazio), non perdere opportunità di rilancio e ammodernamento Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl Lazio ha organizzato un convegno per il prossimo 18 aprile alle ore 9:30 dal titolo "Precorriamo il futuro: il Pnrr, gli scenari, le opportunità per il Lazio e per i territori della Regione". Lo comunica in una nota il sindacato. "L'imperativo categorico è non perdere la straordinaria opportunità del Pnrr come unico strumento vero di rilancio e ammodernamento del Paese", spiega il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. "La posta in palio è il riposizionamento competitivo del Lazio - sottolinea -. Le stime dicono che gli interventi per l'ampliamento delle infrastrutture materiali e immateriali del Lazio nei prossimi 5-7 anni potranno portare da un minimo di 125.000 a un massimo di 270.000 nuovi posti di lavoro. Guardando alla rete digitale, un investimento costante che tradotto in posti di lavoro circa 1.600 all'anno. Gli interventi infrastrutturali già previsti nel Lazio garantirebbero 25.000 posti di lavoro a tempo pieno l'anno per un periodo di cinque anni. Con una stima di innalzare le opportunità occupazionali fino a quota 38.400 unità di lavoro a tempo pieno all'anno per sette anni. Per tutti questi motivi dal Pnrr non si può prescindere". (segue) (Com)