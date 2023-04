Pnrr: Coppotelli (Cisl Lazio), non perdere opportunità di rilancio e ammodernamento Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte dei Conti ha evidenziato come a livello nazionale oltre la metà delle misure interessate dai flussi mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti. Appena il 6 per cento dei finanziamenti è stato speso e solamente l'1 per cento dei progetti completato - prosegue il segretario generale della Cisl Lazio -. Ma c'è di più: il 65 per cento dei progetti passa dai Comuni e il 60 per cento di questi dai Comuni con meno di 5.000 abitanti, con notevoli difficoltà nella gestione dei progetti stessi. Riforme e investimenti viaggiano di pari passo: l'intera classe dirigente è messa alla prova. Il convengo - conclude - sarà un momento importante per fare il punto della situazione. Vale la pena ricordare le cifre e gli obiettivi iniziali del Pnrr per il Lazio: fondi (europei, nazionali e regionali) per un insieme di 17 miliardi di euro, 41 progetti articolati in 3 linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale; parità di genere". (segue) (Com)