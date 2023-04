Vaticano: Papa, grato a Giovanni Paolo II oggetto di illazioni offensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli tutto il mondo rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate". E' quanto ha detto Papa Francesco dopo la recita del Regina Caeli, chiaro riferimento a quanto emerso dopo che il Promotore di Giustizia vaticano, Alessandro Diddi, ha ascoltato in qualità di testimone Pietro Orlandi in relazione alla scomparsa, 40 anni fa, di sua sorella Emanuela. (Civ)