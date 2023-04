Inps: al via l’accoglienza e l’orientamento dei “Consulenti di protezione sociale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate successive, daranno il loro contributo Direttori centrali e territoriali che - nell’ambito di incontri, tavole rotonde e video testimonianze - illustreranno ai neoassunti argomenti di rilievo per l’Istituto, all’interno di tematiche di ampio respiro quali: “Vicino al cittadino: valori, pratiche, strumenti”, “I servizi al Paese”, “Il Centro e il Territorio”, “Generazioni al lavoro e Non”, “Gestione e sviluppo del personale”. Il direttore generale Vincenzo Caridi ha così commentato questo percorso così sfidante per la vita dell’Istituto: “Si tratta di un momento importante per tutta la comunità Inps: l’ingresso di nuove risorse - giovani e preparate - serve a dare un’ulteriore spinta al nostro processo di crescita. Per rispondere ai bisogni degli utenti, per erogare prestazioni e servizi in maniera semplice e diretta a 60 milioni di italiani, occorre rinnovare competenze e professionalità. Il Concorso che abbiamo espletato va esattamente in questa direzione: è un investimento sul futuro, un passo fondamentale per creare valore pubblico”. (Com)