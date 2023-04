Ucraina: ministro Difesa Reznikov, minaccia nucleare russa è un bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia nucleare posta dalla Russia nel contesto del conflitto in Ucraina per tentare di scongiurare un maggiore coinvolgimento dei partner internazionali di Kiev “è un bluff”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, in un'intervista al quotidiano spagnolo “La Razon”. “Ci stanno bombardando, distruggendo le nostre infrastrutture, trattando i civili come nemici, attaccando ospedali, scuole, etc. Quale sarebbe il livello successivo? Hanno già usato missili in Moldova, razzi sono caduti in Polonia. Penso che la minaccia nucleare sia un bluff”, ha detto il ministro. “Dal punto di vista tecnico, l'ultimo test nucleare è stato effettuato in Kazakhstan nel 1998. Ripeto: 1998. Qual è lo stato di quell'arsenale atomico? Cina e India hanno già inviato al Cremlino un chiaro monito contro l'uso di armi nucleari. È l'ultima linea rossa del mondo. E dove userebbero tali armamenti? In mare, sui monti, nelle città, in prima linea?”, ha aggiunto Reznikov. (segue) (Spm)