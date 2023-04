Ucraina: ministro Difesa Reznikov, minaccia nucleare russa è un bluff (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Occidente ha vissuto a lungo nel dogma di non provocare la Russia. È diventata una realtà tangibile nel 2008, durante il vertice Nato di Bucarest. C'era una possibilità molto reale che l'Ucraina e la Georgia diventassero nuovi membri. Gli statunitensi erano favorevoli, così come la maggior parte degli europei. È stata la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a opporsi e a convincere gli altri”, ha affermato il ministro. “Poi è arrivata l'invasione e l'occupazione di alcune regioni della Georgia. Poi sarebbero arrivati ​​gli avvelenamenti di Salisbury (avvenuti nel 2018 in Regno Unito), le esplosioni nella Repubblica Ceca e in Bulgaria, l'occupazione della Crimea nel 2014, Luhansk e Donetsk... Di nuovo, la stessa dottrina: non provocare la Russia”, ha proseguito Reznikov. “Il secondo errore è stato credere che se ci fosse stato uno scontro militare, un piccolo esercito sovietico ne avrebbe affrontato uno molto più grande e sarebbe stato sconfitto. Bene”, ha aggiunto sarcasticamente. (segue) (Spm)