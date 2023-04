Ucraina: ministro Difesa Reznikov, minaccia nucleare russa è un bluff (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla controffensiva attesa da parte dell'Ucraina in primavera per tentare di liberare i territori conquistati dalla Russia, il ministro ha spiegato: “Posso dirvi che l'obiettivo finale dell'Ucraina in questa guerra è liberare tutti i territori temporaneamente occupati dalla Russia fino ai confini riconosciuti a livello internazionale nel 1991, tra cui Crimea, Luhansk e Donetsk. Era il nostro obiettivo nel 2014. Più dell'80 per cento degli abitanti dei Paesi dell'Alleanza Atlantica lo sostiene”. “L'estate scorsa ho avvertito che il pericolo della stanchezza rispetto alla guerra nel resto d'Europa e negli Stati Uniti poteva essere una minaccia reale. Mi ha fatto molto piacere vedere che non è stato così. Gli alleati vogliono partecipare alla nostra vittoria”, ha concluso il ministro ucraino. (Spm)