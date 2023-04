© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso ai nostri fratelli e sorelle che in Russia e in Ucraina ogni celebrano la Pasqua: che il Signore sia loro vicino e li aiuti sulla strada per la pace". Lo ha detto Papa Francesco al termine della recita del Regina Caeli, dopo aver ricordato che oggi si celebra la Pasqua Ortodossa. (Civ)