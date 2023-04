G7: Urso, posizione italiana pienamente condivisa, le ragioni del buon senso prevarranno anche in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È significativo che la posizione italiana sulla decarbonizzazione sia stata pienamente condivisa dal G7, a dimostrazione che siamo sulla strada giusta. È quanto ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito alle conclusioni del vertice G7 per il Clima, l'Energia e l'Ambiente che si è tenuto a Sapporo in Giappone, in cui è stata evidenziata l'importanza del ruolo dei biocarburanti nella decarbonizzazione del settore auto. "Rivolgo un plauso al ministro Pichetto Fratin che ha partecipato alla riunione. Sono certo - ha aggiunto - che le ragioni della scienza e della tecnologia, le ragioni del buon senso, prevarranno presto anche in Europa”.(Rin)