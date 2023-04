Polonia: ministro Sviluppo, divieto grano ucraino riguarda anche il transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto polacco sulle importazioni di grano ucraino e altri alimenti si applicherà anche al transito di questi prodotti attraverso il Paese. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo e della tecnologia Waldemar Buda su Twitter. "Il divieto è totale, compreso il divieto di transito attraverso la Polonia", ha scritto Buda, aggiungendo che si terranno colloqui con la parte ucraina per creare un sistema che garantisca che le merci passino solo attraverso la Polonia e non finiscano sul mercato locale. La Polonia e l'Ungheria hanno dichiarato sabato di aver deciso di vietare le importazioni dalla vicina Ucraina per proteggere i rispettivi comparti agricoli dopo che un'ondata di offerta ha provocato un calo dei prezzi in tutta la regione. Il divieto polacco è entrato in vigore sabato sera. Il ministero delle Politiche agrarie e alimentari ucraino ha comunicato ieri che il divieto polacco contraddice gli accordi bilaterali esistenti sulle esportazioni e ha chiesto colloqui per risolvere la questione. (Vap)