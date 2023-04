Sudan: violenti scontri in corso intorno al quartier generale dell’esercito - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri sono in corso intorno al quartier generale dell'esercito regolare sudanese a Khartum. Lo indicano fonti locali e alcuni video pubblicati in rete in queste ore. In mattinata l'esercito ha negato che il controllo della sede del comando generale sia stato preso dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, ammettendo che l'area è stata interessata da un incendio che non avrebbe provocato feriti. (Res)