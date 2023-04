G7: ministra francese Colonna giunta in Giappone, l'Ucraina e l'Indo-Pacifico al centro lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna è arrivata in Giappone per partecipare alla riunione con gli omologhi del G7 che si terrà domani e martedì a Karuizawa. “La guerra avviata dalla Russia in Ucraina, e un Indo-Pacifico libero e aperto: il G7 è unito nella difesa di un ordine internazionale basato sullo stato di diritto e sui principi della Carta delle Nazioni Unite”, ha scritto Colonna su Twitter. (Git)