Pakistan: il ministro degli Affari religiosi muore in un incidente d'auto a Islamabad

- Il ministro degli Affari religiosi del Pakistan, Mufti Abdul Shakoor, è morto ieri sera in un incidente d'auto a Islamabad. Lo riferisce il quotidiano locale "Dawn", secondo cui il dirigente del movimento Jamiat Ulema-e-Islam, 55 anni, era a bordo della sua auto su Constitution Avenue, nel centro della capitale, quando si è scontrato con una Toyota Hilux con cinque passeggeri a bordo. Il ministro è stato trasportato immediatamente in gravi condizioni all'Ospedale del Policlinico, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. I cinque occupanti dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente sono stati arrestati e portati a una vicina stazione di polizia per il prosieguo delle indagini. (Inn)