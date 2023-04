Finlandia: entrato in funzione oggi il reattore nucleare Epr a Olkiluoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di ritardo, domenica in Finlandia è stato messo in servizio un reattore nucleare Epr di progettazione franco-tedesca che aiuterà a coprire un terzo del fabbisogno energetico nazionale. Lo ha annunciato l'operatore nucleare Tvo. Il reattore avrebbe dovuto entrare in funzione a dicembre, ma la sua attivazione è stata più volte rinviata durante il periodo sperimentale. "I test sono stati completati e oggi è iniziata la regolare produzione di energia", ha riferito Tvo in una nota. "Ad oggi, circa il 30 per cento dell'elettricità finlandese viene prodotta a Olkiluoto", ha aggiunto l'operatore. Durante la fase di test di produzione alla fine del 2022, una delle tre valvole di sicurezza del reattore OL3 di Olkiluoto, nel sud-ovest della Finlandia, costruito dal gruppo francese Areva, è risultata difettosa. (segue) (Sts)