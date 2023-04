Finlandia: entrato in funzione oggi il reattore nucleare Epr a Olkiluoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del reattore da 1.600 megawatt è iniziata nel 2005 e, durante le fasi di test, ha raggiunto la piena capacità operativa per la prima volta a settembre. L'impianto di Olkiluoto è dotato anche due vecchi reattori nucleari. Secondo Tvo, il reattore Epr ha fornito circa il 15 per cento dell'elettricità della Finlandia durante la sua fase sperimentale. Sviluppato dalla Francia, questo modello di reattore è stato progettato per rilanciare l'energia nucleare in Europa dopo il disastro di Chernobyl nel 1986, grazie a una maggiore potenza e un miglioramento della sicurezza. La costruzione dell'Epr, tuttavia, ha registrato anche dei problemi in Francia, come avvenuto nella centrale di Flamanville, iniziata nel 2007 e che ha risentito di lunghissimi ritardi. (Sts)