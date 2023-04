Roma: Ciro Immobile coinvolto in incidente stradale, auto si schianta contro tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. La jeep nera sulla quale viaggiava Immobile insieme alle due figlie minorenni ha impattato contro il tram numero 19. L’incidente è avvenuto a piazza delle Cinque Giornate, poco distante dalla fermata Lepanto della linea A della Metro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Le due figlie sono state trasportate all’ospedale Bambino Gesù per gli accertamenti del caso e anche l’autista del tram è stato trasportato al pronto soccorso per controlli. Il capitano della Lazio, invece, ha rifiutato l’assistenza medica. Nell’impatto l’auto di Immobile ne è uscita distrutta e il tram è uscito dalle rotaie. (Rer)