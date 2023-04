Finlandia: due deputati chiedono di rivedere lo status neutrale delle isole Aland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Finlandia, dopo l'adesione del Paese alla Nato, due parlamentari hanno aperto il dibattito sullo status delle Isole Aland, proponendo di superare la loro demilitarizzazione. Lo riferisce il quotidiano finlandese "Ilta-Sanomat", secondo il quale i deputati Jarmo Lindberg e Pekka Toveri ritengono che, "a causa della politica aggressiva della Russia", lo status delle isole debba essere riconsiderato. Situate nel Mar Baltico, all'imbocco del Golfo di Botnia che divide la Finlandia dalla Svezia, le isole Aland costituiscono l'unica provincia autonoma della Finlandia, e l'unica in cui lo svedese è riconosciuto come lingua ufficiale. Lo statuto neutrale delle isole risale al 1856, è sancito da diversi trattati internazionali e prevede che nessuna base o forza militare possa essere dislocata sul loro territorio. Lo status speciale delle Isole Aland fu confermato da una decisione adottata dalla Società delle nazioni nel 1921, e fu ribadito anche nel trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea, firmato il 24 giugno 1994 a Corfù. Le autorità della provincia autonoma, come ricorda il quotidiano, sono contrarie alla revisione dello status di neutralità delle isole. (Sts)