Roma: narcotizzava anziane e poi le derubava, arrestata badante 48enne

- Narcotizzava le anziane alle quali doveva prestare assistenza, per poi derubarle. Gli agenti del commissariato Tuscolano hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto a carico di una 48enne ucraina indiziata del reato di rapina nei confronti di tre donne, due delle quali anziane, una di 97 e l’altra di 86 anni, entrambe narcotizzate tramite farmaco sedativo. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 25 marzo quando gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione di una 97enne in seguito alla richiesta di intervento da parte della nipote della vittima. La donna era stata derubata e narcotizzata dopo essersi recata a casa della nonna per una visita. Arrivata nell’abitazione, però, aveva trovato la nonna che dormiva e le era stata offerta una bevanda. Dopo essere caduta nel sonno al suo risveglio si era trovata derubata di portafoglio e 550 euro in contanti. (segue) (Rer)