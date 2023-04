Roma: narcotizzava anziane e poi le derubava, arrestata badante 48enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso ha portato a una svolta anche in una precedente indagine dello scorso anno quando un’anziana di 86 anni, in seguito a un sovradosaggio di benzodiazepine, era stata derubata di fede nuziale, 4 orologi di valore e mille euro in contanti. La 48enne ucraina è stata intercettata presso l’abitazione di un’anziana di 91 anni dove era stata assunta da 10 giorni. L’anziana 97enne è deceduta poche settimane fa ma le cause del decesso rimangono da accertare. (Rer)