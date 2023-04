Mediterraneo: Albares, regione prioritaria per la politica estera della Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo è un asse prioritario della politica estera spagnola perché in quest’area sono presenti tutte le sfide e le opportunità che determineranno la stabilità e prosperità nazionali nel XXI secolo. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares in un’intervista al portale “Informacion”. Albares, in termini di sfide e opportunità, ha citato “il cambiamento climatico e transizione energetica; la gestione di flussi migratori ordinati, sicuri e regolari contro l'azione delle reti criminali; e l'accorciamento delle catene del valore a vantaggio reciproco con i nostri partner mediterranei”. “La Spagna ha promosso l'organizzazione di un vertice tra l'Ue e i Paesi della regione al termine della nostra presidenza dell'Ue, per portare avanti questa agenda condivisa. Soprattutto, metteremo al centro di tutto questo i legami tra le persone, tra i cittadini di tutti questi Paesi”, ha detto Albares. (Spm)