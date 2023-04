Roma: Baglio-Tempesta (Pd), su Multiservizi da Raggi faccia tosta, silenzio è d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione la consigliera Virginia Raggi quando dice 'facciamola finita'. Ma facciamola finita con la sua faccia tosta nel parlare dopo aver fatto un disastro su Multiservizi che questa amministrazione ha avuto il coraggio di affrontare per tutelare il servizio scolastico erogato e i lavoratori dell'azienda". Lo affermano in una nota le consigliere capitoline del Pd, Valeria Baglio e Giulia Tempesta. "La Raggi forse dimentica i cinque anni in cui la sua fallimentare amministrazione comunale non ha mosso un dito per regolarizzare le importantissime attività della Multiservizi, neanche ci ha provato - spiegano -. Oggi stiamo discutendo seriamente e nel merito un'annosa questione lasciata nel dimenticatoio negli anni della sua consiliatura. Che proprio la ex prima cittadina punti il dito sul sindaco, accusandolo di disinteresse, ha del paradossale. L'unico giusto motivo di disinteresse nella discussione avvenuta in Aula sulla Multiservizi era proprio il suo intervento, infarcito di banalità propagandistiche, sventolate per coprire il fatto che lei, da sindaca, in cinque anni non fece nulla perché probabilmente non sarebbe stata neanche in grado neanche di capire la complessità che aveva di fronte. Si, ha proprio ragione. Facciamola finita", concludono.(Com)