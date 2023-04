Roma: spaccio di droga, furto e ricettazione, 4 arresti e 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, i carabinieri del gruppo di Roma hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nelle zone maggiormente frequentate durante la movida, per garantire serenità ai residenti e un sano divertimento ai frequentatori. Le attività hanno portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5. Nelle aree tra Esquilino e Termini, i carabinieri hanno arrestato un libico e un nigeriano sorpresi a cedere dosi di hashish a un altro cittadino straniero. Un cittadino tunisino, poi, è stato arrestato perchè a esito dell’identificazione è risultato colpito da un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 26 settembre scorso, con la necessaria espiazione della pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di atti persecutori e violenza sessuale. Stessa situazione per un cittadino algerino, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma, risultato colpito da un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli il 9 febbraio 2021, con una pena pari a 10 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. (segue) (Com)