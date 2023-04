Roma: spaccio di droga, furto e ricettazione, 4 arresti e 5 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri hanno poi denunciato un 23enne romano e un 25enne tunisino per ricettazione. I militari sono stati fermati da un passante in via Gioberti che ha riferito di aver notato i due persone derubare un turista. I Carabinieri hanno recuperato un computer su cui sono in corso accertamenti per identificare il proprietario, che si era allontanato ignaro del furto subito. Due cittadini stranieri, un 27enne cileno e un 37enne marocchino, inoltre, sono stati denunciati per ricettazione perché trovati in piazza Vittorio Emanuele II, in possesso di tre smartphone di dubbia provenienza. I carabinieri, poi, con il supporto dei colleghi del gruppo tutela lavoro e del gruppo tutela salute, hanno sanzionato i gestori di tre bar: uno per la mancata elaborazione del documento valutazione rischi, un altro per la mancata applicazione procedure autocontrollo alimenti e l’ultimo per la mancata applicazione del piano di autocontrollo alimenti e violazione delle pratiche leali di informazione. (segue) (Com)