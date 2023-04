Roma: spaccio di droga, furto e ricettazione, 4 arresti e 5 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona piazza Bologna, i carabinieri hanno sanzionato un 32enne romano sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolemico superiore al consentito, un 16enne italiano e un 34enne turco trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Nel corso delle verifiche, i militari hanno sanzionato anche il titolare di un bar in viale delle Province per somministrazione di alcolici a minori e una 17enne per il consumo di alcoliche da asporto in luogo pubblico dopo le ore 23:00. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 12.000 euro. Le attività svolte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione di circa 260 persone, al controllo di 104 veicoli e ad accertamenti presso 12 esercizi commerciali. (Com)