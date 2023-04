Sanità: Giornata nazionale della donazione di organi, Rocca "promuovere cultura generosità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi la 26esima Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Una giornata che "ci offre l'occasione, come Regione Lazio, di promuovere soprattutto presso i giovani la cultura della donazione". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Rispetto ad altri Paesi europei, infatti, l'Italia sconta un gap di informazione che porta il 30 per cento delle persone a opporsi al trapianto, con grandi e gravi disuguaglianze fra nord e sud. La donazione - prosegue - è una ricchezza da salvaguardare anche attraverso il miglioramento dell'assistenza post-trapianto, la promozione della ricerca e dell'innovazione.I dati che abbiamo a disposizione evidenziano un trend positivo nel Lazio: a oggi la nostra Regione, infatti, ha superato i 900.000 consensi alla donazione. Ma non basta". (segue) (Com)