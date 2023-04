Sanità: Giornata nazionale della donazione di organi, Rocca "promuovere cultura generosità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre le liste d'attesa, tuttavia, sarà un imperativo della nostra amministrazione in tutti gli ambiti sanitari: a oggi rispetto al tema della donazione di organi abbiamo 1087 pazienti adulti che aspettano un trapianto e 68 pediatrici - sottolinea Rocca -. Non sono numeri ma storie di sofferenza e di attaccamento alla vita che meritano riposte concrete da parte delle istituzioni. La conoscenza è alla base della scelta: i cittadini possono, infatti, optare per una donazione consapevole in vita, recandosi all'ufficio anagrafe del proprio comune in fase di rilascio o di rinnovo della carta di identità, oppure presso la Asl di appartenenza. Donare gli organi - conclude - è un infinito atto d'amore, oltre che di estrema generosità. Grazie ai progressi della scienza avvenuti nel campo dei trapianti si possono restituire luce, speranza e vita a tante persone. Ai donatori e alle loro famiglie va la riconoscenza e il ringraziamento dell'intera comunità nazionale". (Com)