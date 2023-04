Sudan: Baerbock, cessare le ostilità e prevenire ulteriori spargimenti di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti in conflitto in Sudan devono cessare le ostilità e prevenire ulteriori spargimenti di sangue. Lo ha scritto su Twitter la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock dicendosi “sconvolta dalle numerose vittime” provocate dai combattimenti. “Sostengo gli sforzi di Volker Perthes e alla Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan per un cessate il fuoco. Negli ultimi anni, il popolo sudanese ha chiarito di volere un futuro democratico per il proprio Paese. Quest’obiettivo non può essere raggiunto con la forza delle armi. La transizione verso un governo civile rimane cruciale per il futuro del Paese”, ha scritto Baerbock. “Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi e la situazione dei cittadini tedeschi sul campo. La loro situazione è ancora al centro dell'attenzione dell’unità di crisi del ministero federale degli Affari esteri. Vorrei ringraziare i colleghi della nostra ambasciata in Sudan per il loro impegno”, ha concluso Baerbock. (Geb)