Roma: pistola, munizioni e droga in casa, arrestato 60enne a Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Eur hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregresse violazioni della normativa sugli stupefacenti, perché gravemente indiziato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di munizioni e arma clandestina. Nello specifico, nei pressi di via delle Vigne, nel quartiere di Corviale, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’utilitaria. Durante la verifica, i carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento nervoso dell’indagato e hanno deciso di approfondire il controllo che ha portato al sequestro di due dosi cocaina. (segue) (Rer)