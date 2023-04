Roma: pistola, munizioni e droga in casa, arrestato 60enne a Corviale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La successiva perquisizione effettuata dai carabinieri presso il domicilio dell’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare, circa 3,8 kg di cocaina, 170 grammi di una sostanza resinosa trasparente risultata essere un composto vegetale cannabinoide ad altissimo contenuto di Thc (in gergo chiamata Shatter), una pistola a tamburo calibro 38 Special con matricola abrasa, 57 cartucce calibro 9x21, 34 cartucce calibro 9x19, 5 cartucce calibro 38 special e la somma contante di 1.000 euro, nonché tutto il materiale utile per il confezionamento e la pesatura delle dosi. L’indagato è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. (Rer)