Russia: M5s, da governo su evasione Uss ennesima prova di inadeguatezza

- In un contesto geopolitico così delicato come quello venutosi a creare con il conflitto russo-ucraino, “il caso della fuga dai domiciliari dell'agente russo Artem Uss è l'ennesima prova di inadeguatezza confezionata dal governo Meloni”. Lo hanno dichiarato i deputati e i senatori del Movimento 5 stelle delle commissioni Esteri e Giustizia. “Oltretutto – hanno proseguito – la Corte d'Appello di Milano smentisce nettamente la versione del ministro Nordio, che a questo punto non può esimersi dal chiarire perché non è intervenuto per riportare in carcere una persona a concreto rischio di fuga. La premier a sua volta parla di anomalie fingendo di non sapere che le incongruenze sono proprio dentro la sua squadra di governo”. “Meloni e Nordio, che ogni giorno di più dimostra la sua inappropriatezza al ruolo che è chiamato a ricoprire – hanno aggiunto –, devono immediatamente far luce sui tanti punti oscuri della vicenda. E se sono stati commessi errori, il presidente del Consiglio deve assumersene la responsabilità e prendere provvedimenti senza giocare allo scaricabarile, pratica che sta diventando una consuetudine ormai da mesi". (Rin)