Migranti: Barelli (FI), le tutele siano per chi ne ha realmente bisogno

- "Penso che le tutele debbano essere date a chi realmente ne ha bisogno. Non può essere lanciato il messaggio 'venite da noi perché trovate il Paradiso terrestre'. Ci uniformiamo esclusivamente alle norme esistenti nel resto d'Europa, come ha detto anche il presidente Meloni. Dobbiamo tutelare chi ne ha bisogno, ma allo stesso tempo combattere l'immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani. Non c'è nulla di anomalo, ci mettiamo in linea con quanto accade negli altri Paesi europei". Lo ha sottolineato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Sky Agenda. "Gli arrivi sono triplicati, Italia, Francia e Spagna non possono essere lasciate sole, se ne deve fare carico l'Europa. Non si può pensare che il nostro Paese sia il punto di approdo di centinaia di migliaia di persone che fuggono per svariati motivi, non solo per necessità umanitaria ma anche per motivi illegali. Dobbiamo tenere in equilibrio l'umanità che abbiamo sempre dimostrato nell'accoglienza, e il contrasto all'immigrazione clandestina", ha concluso. (Rin)