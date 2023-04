G7: Pichetto, ottenuto riconoscimento su biocarburanti e fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 ha riconosciuto le posizioni dell'Italia sui biocarburanti e il fotovoltaico. È quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla conferenza stampa finale del G7 Energia, Clima e Ambiente di Sapporo. Pichetto ha espresso "piena soddisfazione da parte dell'Italia" per l'esito della riunione, evidenziando in particolare, nel settore dei trasporti, "l'utilizzo dei biocarburanti sostenibili, verso l'ambizioso obiettivo di decarbonizzare i settori più difficili". Il G7 - ha aggiunto il ministro - è inoltre concorde nell'imprimere una accelerazione alla fuoriuscita dai combustibili fossili non abbattuti per lo sviluppo del settore elettrico, "con un contributo fortemente promosso dall'Italia di riconoscimento del fotovoltaico". (Git)