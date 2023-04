Rogo Primavalle: Mollicone (Fd'I), istituire Museo per vittime di terrorismo e stragi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cinquantesimo anniversario della strage di Primavalle sia simbolo di unità contro ogni violenza politica" per questo "è arrivato il momento di istituire un Museo per le vittime del terrorismo e delle stragi". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura e deputato Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. "Giustizia per i fratelli Mattei ancora non è stata raggiunta - spiega -. Nessuno ha mai pagato e nonostante i numerosi tentativi di riapertura del caso non si è mai arrivati a una condanna che potesse rendere giustizia alla memoria dei due giovani scomparsi. Ricordiamo con vergogna la lettera di solidarietà di Franca Rame ad Achille Lollo, uno dei componenti del commando di Potere Operaio. Così come il tentativo di depistaggio con la campagna stampa di quei giorni, che tenterà di accreditare un'inesistente faida interna alla sezione di Primavalle. Un tentativo di depistaggio, smentito dalla sentenza della magistratura, che condannerà in maniera definitiva Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo". (segue) (Com)