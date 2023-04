Rogo Primavalle: Meloni, una delle pagine più buie della nostra storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’atroce uccisione di due giovani innocenti di 10 e 22 anni, colpevoli di essere figli del segretario della locale sezione del Movimento sociale italiano - prosegue il presidente del Consiglio -, fece toccare alla violenza politica un punto di non ritorno. La terribile strage di Primavalle non è rimasta, purtroppo, isolata". "Ad essa - evidenzia - è seguita una lunga catena di morte e dolore che ha insanguinato le nostre città, ha distrutto intere famiglie e ha segnato per sempre la vita di tanti nostri connazionali, lacerando il nostro tessuto sociale e contribuendo a spalancare le porte all’abisso del terrorismo”. (Rin)