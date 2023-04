Digitale: ministro tedesco Wissing critica l'Italia per blocco ChatGpt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture digitali della Germania, Volker Wissing, ha chiesto una rapida regolamentazione dell'Unione europea alle applicazioni con intelligenza artificiale, criticando tuttavia l’Italia per aver bloccato ChatGpt. In un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano "Bild", Wissing ha spiegato che "questa tecnologia è arrivata nella vita di tutti i giorni e cambierà radicalmente la società". "Occorre garantire che i sistemi di intelligence artificiale vengano utilizzati solo se vengono rispettati i valori europei come la democrazia, la trasparenza e la neutralità", ha aggiunto il ministro tedesco. Inoltre, Wissing ha messo in guardia contro l'eccessiva regolamentazione di tali applicazioni. (Geb)