Rogo Primavalle: Meloni, anni in cui avversario politico era nemico da abbattere

- Quelli in cui avvenne il Rogo di Primavalle “’erano gli anni dell’odio’, come ha correttamente sottolineato il senatore Verini giovedì scorso nell’Aula del Senato della Repubblica. Sì, erano gli anni nei quali l’avversario politico era un nemico da abbattere, erano gli anni dei cattivi maestri sempre pronti a giustificare anche il più orrendo dei crimini o a costruire false verità per coprire i responsabili, erano gli anni delle fazioni contrapposte e della delegittimazione reciproca”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione Fratelli Mattei, Giampaolo Mattei, in occasione della cerimonia di commemorazione del 50mo anniversario della strage di Primavalle. (Rin)