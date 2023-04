Ucraina: scambio di prigionieri per Pasqua, la Wagner diffonde un video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Pasqua ortodossa, le autorità militari russe ed ucraine hanno concordato uno scambio di prigionieri nel Donbass che ha coinvolto decine di militari per parte. Il servizio stampa della compagnia russa di mercenari Wagner ha diffuso un video che documenta la restituzione all'Ucraina di una cinquantina di prigionieri. Nel video si vede un ufficiale della Wagner che comunica: "Compagni prigionieri di guerra, oggi ho ricevuto l'ordine di restituirvi alla parte ucraina in occasione della Pasqua, così che possiate tornare alle vostre famiglie, mogli, madri e figli. Spero che non capitiate più da noi. E adesso salite sui camion". I militari ucraini salgono sui camion e, in seguito, vengono accompagnati dai mercenari sulla linea del fronte, dove proseguono a piedi passando accanto a un blindato con un mercenario russo che mostra bandiera bianca. "Dai ragazzi, buona fortuna", dice uno degli ufficiali della Wagner ai prigionieri che sfilano verso le linee ucraine, "buona Pasqua, riguardatevi". Quando passa un prigioniero zoppicante, aiutato da un suo compagno, il mercenario dice a un soldato ucraino: "Prendilo dall'altro lato, aiutalo". Alcuni dei prigionieri, passando davanti all'ufficiale russo, ringraziano i mercenari: "Grazie molte a voi, buona Pasqua", e quello risponde: "Buona fortuna, dai, buone cose e buona salute, buona Pasqua". (segue) (Res)