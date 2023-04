Sudan: Comitato centrale dei medici, almeno 56 civili uccisi negli scontri di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattimenti tra Forze armate sudanesi e i paramilitari delle Forse di supporto rapido in Sudan hanno provocato la morte di almeno 56 civili e “decine” tra le forze di sicurezza, oltre a circa 600 feriti. E' quanto riferito dal Comitato centrale dei medici sudanesi, un'organizzazione indipendente. "Il totale dei morti civili ha raggiunto le 56 persone", ha riferito il Comitato centrale dei medici secondo cui vi sarebbero anche di "decine di morti" tra le forze di sicurezza, non conteggiate in questo rapporto. Il Comitato ha dichiarato di aver contato circa 600 feriti, in particolare tra le forze di sicurezza, e spiegato che molte vittime non hanno potuto essere trasferite negli ospedali a causa delle difficoltà legate agli scontri. Un conteggio rilasciato in precedenza in un comunicato dell'Unione dei medici, un'altra organizzazione indipendente, aveva riferito di "27 persone uccise", di cui due all'aeroporto della capitale Khartum, e 170 ferite. (Res)