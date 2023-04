G7: gas naturale importante per sostenere la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 riconosce la necessità di ridurre i consumi di gas naturale e di benzina, ma riconosce anche che gli investimenti nel settore del gas naturale possono aiutare a far fronte a potenziali carenze energetiche. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine della riunione dei ministri di Clima, Energia e Ambiente dei Paesi G7 che si è svolta a Sapporo, in Giappone. Proprio il Giappone, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, ha chiesto che il gas naturale liquefatto (Gnl) venga mantenuto come combustibile di accompagnamento della transizione energetica per i prossimi 10 o 15 anni.(Git)