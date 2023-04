G7: impegno collettivo ad "aumentare drasticamente" l'energia generata da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del G7 hanno assunto l'impegno ad "aumentare drasticamente l'elettricità generata dalle energie rinnovabili". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine della riunione dei ministri di Clima, Energia e Ambiente dei Paesi G7 che si è svolta a Sapporo, in Giappone. I Paesi del G7 si sono impegnati ad aumentare collettivamente la capacità dei loro comparti eolici offshore di oltre 150 gigawatt, e quella dei comparti fotovoltaici di più di un terawatt entro il 2030. I Paesi del G7 hanno concordato inoltre di accelerare la dismissione dei combustibili fossili privi di tecnologie per la cattura delle emissioni di CO2, così da conseguire la neutralità carbonica nei sistemi energetici non oltre il 2050. (Git)