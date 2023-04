Francia: arrestate 11 persone per violenze durante proteste a Rennes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono state arrestate durante una "manifestazione non autorizzata" contro la riforma delle pensioni a Rennes, in Francia. E' quanto riferito ieri sera dalla prefettura di Ille-et-Vilaine in un comunicato. Un vigile è rimasto ferito e portato in ospedale, mentre due manifestanti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e versano in condizioni non gravi. Secondo la prefettura, 1.200 persone ieri si sono riunite nel pomeriggio, far cui "diverse centinaia di teppisti, ultras e manifestanti violenti". Si sono registrati "numerosi atti di violenza", con incendi di rifiuti, barricate, danni a negozi. Due veicoli sono stati dati alle fiamme e la polizia ha subito lancio di vari oggetti, ha precisato la prefettura. "Il prefetto dell'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, condanna con la massima fermezza le violenze commesse a Rennes", si legge nel comunicato. (Frp)