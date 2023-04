Regno Unito: governo annulla i progetti per le “autostrade intelligenti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autostrade intelligenti esistenti, che costituiscono il 10 per cento della rete autostradale inglese, rimarranno operative e saranno sottoposte a una ristrutturazione di sicurezza precedentemente annunciata per creare 150 ulteriori fermate di emergenza e migliorare la tecnologia in funzione. Il primo ministro Rishi Sunak – che si è impegnato a vietare le autostrade intelligenti durante la sua campagna per la leadership del Partito conservatore – ha affermato che "tutti gli automobilisti meritano di avere fiducia nelle strade che utilizzano per spostarsi nel Paese". (Rel)