Regno Unito: animalisti protestano al Grand National, fermate 118 persone

- La polizia del Merseyside, in Regno Unito, ha fermato 118 persone per l'interruzione del Grand National, tradizionale corsa ippica che si tiene ogni anno all'Aintree Racecourse, nei pressi di Liverpool. Centinaia di attivisti per i diritti degli animali infatti hanno ritardato l'inizio della gara occupando il percorso destinato alla corsa dei cavalli. Nelle prime fasi della protesta, la polizia ha trattenuto nove persone che erano riuscite a entrare in pista, ma successivamente ha comunicato il fermo di 118 sia per "danni penali che per reati di disturbo della quiete pubblica". (Rel)