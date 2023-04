Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà alla cerimonia per ricordare l’anniversario dell’uccisione dei fratelli Mattei. Via Bernardo da Bibbiena 33, Roma. (Ore 10:00).VARIE- Evento commemorativo per il 50esimo anniversario della strage di Primavalle. L’evento sarà l’occasione per celebrare l’emissione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il senso civico” dedicato all’ associazione fratelli Mattei (Afm) per le vittime del terrorismo. Saranno presenti, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy; Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del made in Italy; Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato; Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati; Miguel Gotor, assessore Cultura del Comune di Roma e Giampaolo Mattei, presidente Afm. Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 11:00). (Rer)