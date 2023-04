Francia: ricoverato in ospedale Jean-Marie Le Pen, per i medici è in "gravi" condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 94enne co fondatore del Fronte nazionale Jean-Marie Le Pen è attualmente ricoverato in ospedale. E' quanto appreso dall'emittente televisiva "Bfmtv". Jean-Marie Le Pen è stato ricoverato ieri pomeriggio e le sue condizioni sono considerate "gravi" dai medici. I parenti stretti sono già giunti al suo capezzale. "Jean-Marie Le Pen è stato ricoverato in un istituto pubblico nella regione parigina. La sua famiglia e i suoi cari sono preoccupati ma sereni", ha detto il suo consigliere Lorrain de Saint Affrique, indicando che l'ex leader di estrema destra è "cosciente". (Frp)