Egitto: Al Sisi sente Guterres, "profonda preoccupazione per sviluppi in Sudan"

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Sudan. Secondo il portavoce ufficiale della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, il leader del Cairo ha espresso la “profonda preoccupazione dell'Egitto per gli sviluppi della situazione” nel Paese vicino meridionale, a seguito degli scontri in corso tra le forze del presidente del Consiglio supremo di transizione, Abdul Fattah al Burhan, e il suo vice Mohamed Hamdan Dagalo, a capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), gli eredi dei miliziani Janjaweed (responsabili del genocidio in Darfur) oggi legati al gruppo privato russo Wagner. Al Sisi ha sottolineato la “gravità delle ripercussioni negative di tali sviluppi sulla stabilità del Sudan”, chiedendo alle parti di esercitare “saggezza e moderazione” e di dare priorità “al linguaggio del dialogo, al consenso nazionale e agli interessi supremi del popolo sudanese”. (segue) (Cae)