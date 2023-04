Egitto: Al Sisi sente Guterres, "profonda preoccupazione per sviluppi in Sudan" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato “il ruolo attivo e centrale dell'Egitto nel mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione, in particolare per quanto riguarda il sostegno al percorso di transizione (verso un governo civile) in Sudan”. Guterres, secondo il resoconto del portavoce egiziano, ha invitato le parti sudanesi a fermare le ostilità, ripristinare la calma e avviare il dialogo per risolvere l'attuale crisi. Infine, Guterres ha avvertito che l'escalation dei combattimenti avrebbe effetti catastrofici sui civili e aggraverebbe la già terribile situazione umanitaria in Sudan. (segue) (Cae)